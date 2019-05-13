Общество

На Волгоградскую область обрушатся грозы, град и сильный ливень

Общество 13.05.2019 13:45
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13.05.2019 13:45


До конца суток 13 мая, а также ночью и утром 14 мая на территории Волгоградской области ожидаются грозы с усилением северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах град. Ночью и утром 14 мая местами ожидаются сильные дожди. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает МЧС по региону со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. 
Отмечается, что прогнозируемые сложные погодные условия увеличивают риски возникновения возможных нарушений энергоснабжения в населённых пунктах.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает соблюдать правила безопасности при усилении ветра: не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.
При получении информации об усилении ветра и обильных осадках необходимо исключить выход на водоёмы на маломерном судне.

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