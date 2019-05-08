Котельниковский музей получил в подарок от Юрия Бондарева авторские экземпляры романа «Горячий снег»
Общество 08.05.2019 16:04
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08.05.2019 16:04
Выдающийся советский писатель, отметивший в марте 95-летний юбилей, Герой Социалистического Труда и кавалер двух Орденов Ленина Юрий Бондарев в канун 74-й годовщины Великой Победы направил авторские экземпляры своего известного романа «Горячий снег» в дар Котельниковскому историко-краеведческому музею.
Именно в районе Котельниково 18-летний Юрий Бондарев участвовал в одном из важнейших этапов Сталинградского сражения, был ранен и контужен и впоследствии описал боевые будни своих однополчан в романе «Горячий снег», экранизированном в 1972 году.
Напомним, что советская армия сдерживала в приволжской степи удар танковых дивизий фельдмаршала Манштейна, который стремился пробить коридор к армии Паулюса и вывести её из окружения. Советские солдаты самоотверженно обороняли крошечный пятачок земли от немецких захватчиков.
Книга Юрия Бондарева написана в память о подвиге советских воинов. Теперь один из экземпляров легендарного произведения с автографом автора будет храниться на земле, которую они отстояли.
Подарок писателя-фронтовика музею в Котельниково акцентирует внимание на одной из самых ярких страниц истории этого города, по праву носящего имя «Земли героев». Здесь рождены вожди знаменитых народных восстаний Степан Разин и Емельян Пугачёв, первый донской писатель, историк и этнограф Дона, казак Евлампий Кательников, чье имя и получил город, прошли сражения во время Гражданской войны, оказавшие большое влияние на ее исход. Родом из Котельниковского района участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы М.Г.Мельников, Герой Советского Союза, участник штурма Берлина В.Н.Мусатов. Эта земля взрастила много известных летчиков - Героев Советского Союза и России.
Отметим, что сейчас жители города Котельниково Волгоградской области известны уже своими трудовыми подвигами. Компания «ЕвроХим» строит здесь крупнейший горно-обогатительный комбинат по добыче калия, одновременно развивая социальную инфраструктуру, повышая качество жизни своих работников и всех жителей города. Новое жилье, детский сад, спортивный центр, обновленная коммунальная инфраструктура и благоустроенные территории послужат многим поколениям жителей Котельниково.
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