«Ударными темпами»: часть Дворца спорта в Волгограде отремонтируют за месяц строители из Татарстана





Определен субподрядчик на ремонт административно-бытового корпуса Дворца спорта в Волгограде, расположенного на 3-м этаже. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, эти работы выполнит ООО «Энергострой+» из Казани. Компания отремонтирует третий этаж Дворца спорта на условиях подряда – ее наняло ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу федеральной службы исполнения наказаний». Это федеральное предприятие получило заказ стоимостью почти в 24 миллиона рублей. Субподрядчик получит меньше – около 22,5 миллиона рублей.

Компания из Казани специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. ООО «Энергострой+» должно будет выполнить необходимые работы до 1 июня 2019 года. Необходимость заключения контракта с единственным поставщиком вызвана срочностью капремонта, говорится в документации.

Напомним, Дворец спорта безвозмездно передали в собственность Волгоградской области профсоюзы. Это было связано с невозможностью содержать дорогостоящий объект, который находился практически в нерабочем состоянии. Региональные власти намерены возродить на базе Дворца спорта работу детских секций и сделать его культурно-досуговым центром города.



