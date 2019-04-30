Общество

Компания из Барнаула оставила парк Волжского без светодиодного экрана

Общество 30.04.2019 16:43
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30.04.2019 16:43


Барнаульская фирма ООО “Корпорация Ледтехнолоджи” не выполнила договор на изготовление и установку светодиодного оборудования LED экрана для Парка культуры и отдыха “Волжский”. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском УФАС России, сегодня в ведомстве рассмотрели обращение администрации парка о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году был проведен конкурс на изготовление и установку светодиодного оборудования LED экрана. Сумма контракта превышала 3,7 миллиона рублей. Победителем стала ООО “Корпорация Ледтехнолоджи”. Фирма получила аванс в 1,1 миллиона рублей. Однако свою часть договора не выполнила. Это нарушение было подтверждено и во время судебного разбирательства.

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