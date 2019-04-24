В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погиб

Происшествия 24.04.2019 20:38
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24.04.2019 20:38
Водитель мотоцикла погиб, врезавшись на большой скорости в фуру на шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщили ИА « Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло час назад в Дзержинском районе напротив АЗС. По предварительной информации, мотоциклист двигался по автодороге, не успел затормозить и врезался в фуру. Подробности аварии уточняются. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Известно, что удар был такой силы, что у водителя мотоцикла шансов выжить не было.
Фото: Роман Суслин
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