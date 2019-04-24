Общество 24.04.2019 17:32
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24.04.2019 17:32
Светофор установлен на перекрестке улиц Фонтанной и Продольной в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе мэрии. Введение регулируемого движения позволит снизить количество аварийно-опасных ситуаций на данном участке улично-дорожной сети, возникающих из-за несоблюдения водителями очередности проезда и ограниченной видимости в пределах перекрестка.
В первую очередь специалисты муниципального предприятия "Северное" установят на перекрестке восемь транспортных светофоров, позднее к ним будут подключены четыре пешеходных светофора вызывного действия. Кроме того, на перекрестке будут установлены системы фото - и видеофиксации. Режим работы светофора рассчитан именно для этого перекрестка, при настройках специалисты МБУ "Северное" учитывали суточный и максимально возможный трафик транспорта, движущегося по обеим улицам.
Отмечается, что за последние несколько лет в Волгограде было установлено свыше 1 тысячи новых светофоров, большая часть из которых оснащены системой обратного отсчета времени и устройством звуковой сигнализации. Так, новые светофорные объекты ранее были установлены на перекрестках, не имевших регулирования: пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева, проспекта Металлургов и улицы Таращанцев, улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской и других.
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