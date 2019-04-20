«Бросайте все»: в Урюпинске Волгоградской области открылся памятник героям анекдота

Общество 20.04.2019 14:39
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20.04.2019 14:39
Только что в столице российской провинции открыли новый памятник – героям известного анекдота про Урюпинск, профессору и студенту. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Вишневый сквер Урюпинска пришли местные жители, чиновники, депутаты. На торжественной церемонии был заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Горняков. Однако, как пояснили сами урюпинцы, Сергея Горнякова они гостем не считают – ведь он так и не переехал на постоянное место жительство в областной центр и по-прежнему регулярно приезжает в отчий дом. На церемонии открытия присутствовал и бывший мэр Урюпинска Владимир Сушко. Именно этот человек сделал очень много для раскручивания оригинального бренда Урюпинска, в частности, произведенные в столице российской провинции футболки и другие сувениры с надписью «Брошу все и уеду в Урюпинск» приобрели невиданную популярность.
Хотя памятник и был покрыт покрывалом, на самом деле, как признались урюпинцы, жители города его уже видели. Но интрига была сохранена – перед тем, как было сорвано покрывало, жителей столицы российской провинции с открытием еще одного памятника поздравили приглашенные гости, а потом «профессор» и «студент» разыграли сценку из анекдота, который и стал прообразом скульптурной композиции. Урюпинцы с удовольствием фотографировались как с актерами, так и в обнимку со скульптурами.
Но несомненным героем дня стал, конечно же, Тимофей Иванович Кузьмичев – именно на личные средства уроженца Урюпинска и был изготовлен памятник «Профессор и студент». Автором скульптурной композиций стал ростовский художник-скульптор Алексей Васильевич Варлашин.
Напомним, в Урюпинске есть уже несколько оригинальных памятников – козе-кормилице, вязальщицам, а также героям рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека» - Андрею Соколову и мальчику Ване. Искренность и открытость урюпинцев, трогательная провинциальность и любовь к своей малой родине неслучайно привлекают сюда туристов со всей России. И новый памятник в исторической «копилке» Урюпинска только прибавит интереса к этому российскому городку.
Справка. Памятник "Профессор и студент" посвящен популярному анекдоту. Короткая и смешная история, которая прославила этот провинциальный городок еще в советское время, произошла на экзамене по научному коммунизму. Студент не смог ответить профессору, что такое коммунизм, кто такой Карл Маркс, в чем суть диалектического материализма. "Откуда же вы родом, юноша?!", - изумленно вопрошает профессор. "Из Урюпинска", - отвечает молодой человек. После этого мужчина задумался и с завистью выдохнул: "Эх, бросить бы все, уехать в Урюпинск!".
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