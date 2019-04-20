Общество

«Бросайте все»: в Урюпинске Волгоградской области открылся памятник героям анекдота

Общество 20.04.2019 14:39
483 0
20.04.2019 14:39


Только что в столице российской провинции открыли новый памятник – героям известного анекдота про Урюпинск, профессору и студенту. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в Вишневый сквер Урюпинска пришли местные жители, чиновники, депутаты. На торжественной церемонии был заместитель председателя Волгоградской облдумы Сергей Горняков. Однако, как пояснили сами урюпинцы, Сергея Горнякова они гостем не считают – ведь он так и не переехал на постоянное место жительство в областной центр и по-прежнему регулярно приезжает в отчий дом. На церемонии открытия присутствовал и бывший мэр Урюпинска Владимир Сушко. Именно этот человек сделал очень много для раскручивания оригинального бренда Урюпинска, в частности, произведенные в столице российской провинции футболки и другие сувениры с надписью «Брошу все и уеду в Урюпинск» приобрели невиданную популярность.  
Хотя памятник и был покрыт покрывалом, на самом деле, как признались урюпинцы, жители города его уже видели. Но интрига была сохранена – перед тем, как было сорвано покрывало, жителей столицы российской провинции с открытием еще одного памятника поздравили приглашенные гости, а потом «профессор» и «студент» разыграли сценку из анекдота, который и стал прообразом скульптурной композиции. Урюпинцы с удовольствием фотографировались как с актерами, так и в обнимку со скульптурами. 
Но несомненным героем дня стал, конечно же, Тимофей Иванович Кузьмичев – именно на личные средства уроженца Урюпинска и был изготовлен памятник «Профессор и студент». Автором скульптурной композиций стал ростовский художник-скульптор Алексей Васильевич Варлашин. 
Напомним, в Урюпинске есть уже несколько оригинальных памятников – козе-кормилице, вязальщицам, а также героям рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека» - Андрею Соколову и мальчику Ване. Искренность и открытость урюпинцев, трогательная провинциальность и любовь к своей малой родине неслучайно привлекают сюда туристов со всей России. И новый памятник в исторической «копилке» Урюпинска только прибавит интереса к этому российскому городку. 
Справка. Памятник "Профессор и студент" посвящен популярному анекдоту. Короткая и смешная история, которая прославила этот провинциальный городок еще в советское время, произошла на экзамене по научному коммунизму. Студент не смог ответить профессору, что такое коммунизм, кто такой Карл Маркс, в чем суть диалектического материализма. "Откуда же вы родом, юноша?!", - изумленно вопрошает профессор. "Из Урюпинска", - отвечает молодой человек. После этого мужчина задумался и с завистью выдохнул: "Эх, бросить бы все, уехать в Урюпинск!". 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбище
06.04.2019 21:07
77939 0
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
40327 0
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе
06.04.2019 21:43
28800 0
Общество
20.04.2019 14:25
Общество 20.04.2019 14:25
320 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.04.2019 13:29
Общество 20.04.2019 13:29
2847 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.04.2019 10:52
Общество 20.04.2019 10:52
890 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 16:29
Общество 19.04.2019 16:29
2989 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 15:26
Общество 19.04.2019 15:26
4436 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 13:45
Общество 19.04.2019 13:45
780 2 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 13:08
Общество 19.04.2019 13:08
8471 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 12:49
Общество 19.04.2019 12:49
2313 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 12:29
Общество 19.04.2019 12:29
570 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 12:07
Общество 19.04.2019 12:07
2331 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 10:53
Общество 19.04.2019 10:53
3275 6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.04.2019 09:01
Общество 19.04.2019 09:01
4987 5 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 20:10
Общество 18.04.2019 20:10
7538 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 19:29
Общество 18.04.2019 19:29
2421 2 Обсудить

0
Далее
Общество
18.04.2019 18:00
Общество 18.04.2019 18:00
4932 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:52
Волгоградский "Ротор" всухую проиграл "Армавиру" - 0:1
14:39
«Бросайте все»: в Урюпинске Волгоградской области открылся памятник героям анекдотаСмотреть фотографии
14:25
В центре Волгограда прошли "Большие гонки" на выбываниеСмотреть фотографии
13:38
Мусорный полигон "Комус" под Волгоградом вступил в судебную схватку с налоговойСмотреть фотографии
13:29
Руководители лучших парков России и Европы проведут форум в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде прихожане пробираются к церкви через лужи и грязьСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области мусорный регоператор задолжал почти 40 млн рублей своим партнерамСмотреть фотографии
10:06
Под Волгоградом опрокинулись грузовик и легковушка, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
09:45
Жителям Волгоградской области перед отпуском напомнили о налогахСмотреть фотографии
08:54
В Волгограде рядом с храмом святого Иоанна Кронштадтского вспыхнул пожарСмотреть фотографии
06:40
Подросток-боксер в Волгограде трижды ограбил взрослого мужчинуСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: Мечтам жителей Волгограда о дорогах нет конца Смотреть фотографииCмотреть видео
17:25
Хоккеисты клуба «Маресьев» из Камышина блеснули на Кубке мира в СочиСмотреть фотографии
17:09
Вице-губернатор Волгоградской области Валентина Гречина готова стать депутатом от «ЕР»Смотреть фотографии
17:07
В АО «КАУСТИК» прошла акция «Неделя без турникетов» для студентов профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:29
Подрядчиков заставили переделывать косметический ремонт домов возле "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
16:14
Сын беглого экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Михеева сказочно разбогател Смотреть фотографии
16:11
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде крысы кишат на помойке у нового жилого комплекса (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
В Дзержинском районе Волгограде девятиэтажку на 180 квартир не обслуживает газовая компания Смотреть фотографии
14:48
«Спасибо интернету – 2019»: Ростелеком приглашает пенсионеров показать свое умениеСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде из горящей высотки эвакуировали 70 человекСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологуСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорамиСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и РоссииСмотреть фотографии
13:08
Заморозки идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров" Смотреть фотографии
12:31
Пьяный волгоградец исцарапал внедорожник бывшего работодателяСмотреть фотографии
12:29
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедициныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 