Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»

Телеком 10.04.2019 12:47 Реклама
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10.04.2019 12:47
Компания «Ростелеком» одной из первых включила в свою ТВ-сеть телеканал «ПОБЕДА». Контентное наполнение телеканала сформировано на базе масштабного исследования, проведенного перед запуском. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, оно будет интересно как юной аудитории (16–25 лет), показывающей тенденцию роста интереса к военной тематике, а также желание узнать больше непредвзятых фактов и подробностей событий тех лет, так и более взрослому поколению (35+), хранящему память, и в большей степени ощущающему сопричастность событию и времени.
Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящён самому важному событию отечественной истории последнего столетия — Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Круглосуточно транслируются советское и российское военное кино, сериалы, документальные фильмы, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Многие проекты канала «ПОБЕДА» станут настоящим открытием для зрителей.
«С сегодняшнего дня более 5,2 миллиона семей или более 14 миллионов зрителей по всей России, которые подключили «Интерактивное ТВ», смогут смотреть новый телеканал «ПОБЕДА». Канал доступен на кнопке 75, что неслучайно — в будущем году мы все будем отмечать 75-летний юбилей Победы. Мы рады предложить нашим зрителям телеканал, который обязательно откроет им что-то новое о Великой войне и Великой Победе», — подчеркнул директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.
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