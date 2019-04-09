



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров устроил переполох в очередной больнице. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров, который сегодня посетил Камышин в рамках рабочей поездки на строительство школы и детского сада, а также для участия в Совете по промышленности Волгоградской области, совершил еще один «зигзаг», отклонившись от протокольных мероприятий. Губернатор Волгоградской области нагрянул в центральную городскую больницу - о жутком состоянии одного из корпусов этого учреждения здравоохранения недавно сообщало ИА «Высота 102». Напомним, в редакцию информагентства обратились местные жители, приславшие серию фотоснимков «видов» отделения хирургии и травматологии с просьбой «с этим надо что-то делать». Затекшие потолки и стены, еле держащиеся оконные рамы и вылетающие из проемов двери, ржавые трубы – в таких условиях вынуждены сегодня лечиться пациенты. Как пояснял тогда главный врач больницы Владимир Галушкин, в больнице, где уже отремонтированы реанимация и операционная, долгожданный капремонт здесь уже начался - стартовали работы и в других помещениях, которые давно не приводились в порядок, в том числе и на кровле, в рамках первого этапа обновления медучреждения.

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел поликлинику городской больницы, которая, к слову, находится в гораздо лучшем состоянии, чем отделение хирургии и травматологии. Она обслуживает и жителей соседних с Камышином районов. До 2021 года это подразделение медучреждения, сказал глава региона главному врачу, должно стать более благоустроенным для пациентов. Губернатор Волгоградской области напомнил также руководству медучреждения и властям города об ответственности за реализацию нацпроекта в сфере здравоохранения. Напомним, Камышин стал одним из городских округов Волгоградской области, на базе которых будут созданы межрайонные центры оказания медицинской помощи. В городские медучреждения будет поставлено новое оборудование, персонал пройдет обучение по программе улучшения оказания помощи онкобольным, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам и новорожденным, а также пострадавшим в ДТП.







