Происшествия 07.04.2019 21:22
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07.04.2019 21:22
Авария, в которой пострадали мужчина и подросток, произошла сегодня вечером в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около семи часов вечера на улице имени 64-й Армии столкнулись грузовая “ГАЗель” и легковой автомобиль. В ДТП получили травмы 23-летний водитель легкового авто и его пассажир - 16 летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №15. Врачи диагностировали у них сотрясение головного мозга. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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