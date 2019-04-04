В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавших





Открыт сезон активности клещей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в медицинские организации области уже обратилось 9 человек, пострадавших от их укуса.

В ведомстве напоминают, что территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения индивидуальных мер предосторожности при нахождении на природе, а в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу. Удалять насекомое самостоятельно медики не рекомендуют.



