Общество

В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавших

Общество 04.04.2019 11:13
4301 3
04.04.2019 11:13


Открыт сезон активности клещей в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в медицинские организации области уже обратилось 9 человек, пострадавших от их укуса.
В ведомстве напоминают, что территория Волгоградской области является эндемичной по таким инфекциям, передающимся клещами, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Традиционно с наступлением теплой погоды жители региона выезжают на природу, дачные участки и лесопарковые зоны, где и регистрируется наибольшее число случаев присасывания клещей.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения индивидуальных мер предосторожности при нахождении на природе, а в случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу. Удалять насекомое самостоятельно медики не рекомендуют. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
42580 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
38355 0
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
25432 27
Общество
04.04.2019 10:38
Общество 04.04.2019 10:38
244 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 21:51
Общество 03.04.2019 21:51
3610 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 15:55
Общество 03.04.2019 15:55
1870 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 13:48
Общество 03.04.2019 13:48
1197 4 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 13:42
Общество 03.04.2019 13:42
7443 8 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 12:32
Общество 03.04.2019 12:32
839 0 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 12:09
Общество 03.04.2019 12:09
5028 7 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 11:56
Общество 03.04.2019 11:56
2059 8 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 11:53
Общество 03.04.2019 11:53
4540 18 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 09:49
Общество 03.04.2019 09:49
2414 9 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 09:17
Общество 03.04.2019 09:17
1044 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.04.2019 07:41
Общество 03.04.2019 07:41
5878 18 Обсудить

0
Далее
Общество
02.04.2019 18:25
Общество 02.04.2019 18:25
10981 13 Обсудить

0
Далее
Общество
02.04.2019 16:19
Общество 02.04.2019 16:19
792 5 Обсудить

0
Далее
Общество
02.04.2019 15:27
Общество 02.04.2019 15:27
614 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:49
«Обидно, досадно, но ладно?»: саратовский депутат не перешел дорогу волгоградским коммунистам Смотреть фотографии
12:38
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимостьСмотреть фотографии
11:48
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по законуСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавшихСмотреть фотографии
10:25
Названа причина ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 6 пострадавшимиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде назначают главного за молодежную политику чиновникаСмотреть фотографии
09:18
Возрождение волгоградского завода «Красный Октябрь» не дает покоя беглому олигарху Смотреть фотографии
21:51
На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегуСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Пациенты кардиоцентра в Волгограде рассказали губернатору об очередях Смотреть фотографииCмотреть видео
19:58
В Волгограде взялись за возрождение «альма-матер» олимпийских чемпионовСмотреть фотографии
18:10
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград”Смотреть фотографии
17:40
Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФСмотреть фотографии
16:29
Бывший декан юрфака Волгоградского института бизнеса идет под судСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде определили дни массовых субботниковСмотреть фотографии
15:44
Мусорному полигону "Комус" под Волгоградом светит банкротствоСмотреть фотографии
14:47
«Сады Придонья» выпустят новую немолочную продукцию для детей раннего возрастаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде экс-налоговика будут судить за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
14:08
Мусорный беспредел: водитель грузовика вывалил строительные отходы в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде освятили два малых купола собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:42
На пересечении набережной Волгограда с улицей Комсомольской изменят схему движенияСмотреть фотографии
13:33
Интернет-"продавец" стал миллионером после звонка пенсионерки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Выбраны лучшие баскетболисты среди работников волгоградского «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
12:09
Суд трижды отказал администрации Волжского в попытке выселить жильцов-мучителей соседейСмотреть фотографии
11:56
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧССмотреть фотографии
11:53
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в судеСмотреть фотографии
11:13
Губернатор проверил «пульс» волгоградского кардиоцентра Смотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгограде удирая от полиции пьяный мотоциклист потерял пассажираСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Под Волгоградом лобовое ДТП унесло жизни двух человек Смотреть фотографии
09:49
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через судСмотреть фотографии
07:41
В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 