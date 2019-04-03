Интернет-"продавец" стал миллионером после звонка пенсионерки из Волгоградской области

Происшествия 03.04.2019 13:33
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03.04.2019 13:33
Огромной суммы лишилась жительница Жирновского района, когда поверила мошеннику. Сегодня ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области об обстоятельствах аферы. В понедельник, 2 апреля, в полицию за помощью обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник выманил у нее миллион рублей. Пенсионерка рассказала, что нашла в Интернете объявление о продаже частного дома. Предложение показалось ей выгодным и она созвонилась с продавцом. Мужчина сказал, что у него уже есть покупатели, но если пенсионерка внесет задаток, то он не станет продавать им дом. Пожилая женщина пошла в ближайшее отделение банка, и перевела требуемую сумму. После этого она не смогла дозвониться до продавца - его телефон оказался выключенным.
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