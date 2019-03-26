Общество

В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»

Общество 26.03.2019 14:40
5038 4
26.03.2019 14:40


Победителей конкурса «Народный дозор» наградили сегодня в  Главном Управлении МВД России по Волгоградской области. Лейтенанты полиции Александр Яиков и Сергей Зелинский  получили ценные призы из рук  начальника ГУВД по Волгоградской области Александра Кравченко и председателя общественного совета Бориса Смагоринского. 
Напомним, интернет-голосование за героев - наших земляков, чьи бескорыстные поступки стали примером для других, проходило в январе на сайте ИА «Высота 102». В голосовании приняли участие более 50 тысяч волгоградцев.
 
Большинство участников голосования отдали свои голоса за   инспекторов отдельного батальона ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России, которые незамедлительно отреагировали на сообщение случайного прохожего, что на парковке в салоне автомобиля у водителя случился сердечный приступ.  Александр и Сергей вызвали бригаду медиков, принесли мужчине воды и продолжали оставаться с ним до приезда скорой медицинской помощи. 
Напомним, конкурс «Народный дозор» проводится в Волгоградской области на протяжении шести лет.  Как отметил, вручая награды, начальник ГУВД по Волгоградской области Александр Кравченко, отрадно, что многие волгоградцы разных возрастов и профессий проявляют гражданскую позицию и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. 
Напомним, среди номинантов 2018 года - камышинские школьники  Иван Марков и Андрей Мартыненко, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступления, предотвратившая кражу люков волгоградка Екатерина Абдразакова, спасший тонущую девочку оперативный дежурный Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району майор полиции Николай Локтев, бросившиеся наперерез грабителю 11-летние кадеты волгоградской школы, вытащившие из пожара трех человек сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» Максим Зыков, Игорь Вандышев  и Александр Лазарев.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
41513 8
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
24787 27
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
32772 61
Общество
26.03.2019 13:33
Общество 26.03.2019 13:33
5893 10 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 13:10
Общество 26.03.2019 13:10
398 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 12:51
Общество 26.03.2019 12:51
6835 9 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 12:30
Общество 26.03.2019 12:30
808 Обсудить

0
Далее
Общество
26.03.2019 09:50
Общество 26.03.2019 09:50
3976 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 20:57
Общество 25.03.2019 20:57
4756 2 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 17:06
Общество 25.03.2019 17:06
1754 5 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:56
Общество 25.03.2019 16:56
585 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:32
Общество 25.03.2019 16:32
6408 9 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 16:20
Общество 25.03.2019 16:20
6460 18 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 15:26
Общество 25.03.2019 15:26
2818 8 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 15:25
Общество 25.03.2019 15:25
815 4 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 13:30
Общество 25.03.2019 13:30
10252 13 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 12:00
Общество 25.03.2019 12:00
4907 6 Обсудить

0
Далее
Общество
25.03.2019 11:10
Общество 25.03.2019 11:10
11894 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:40
В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»Смотреть фотографии
14:04
В Волгограде пивной бизнесмен подозревается в уводе в тень налогов на 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:33
Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночьюСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде рецидивист отнял у пенсионерки сумку с продуктами
13:10
В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центраСмотреть фотографии
12:51
«До Якутии далеко»: Волгоградской области дали денег на расселение аварийных домовСмотреть фотографии
12:44
"Гуляли по шпалам": в Волгограде проверят обстоятельства наезда на ребенка товарного поездаСмотреть фотографии
12:36
Жителей Волгограда и Подмосковья будут судить за контрабанду средств индивидуальной бронезащитыСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде должностное лицо облкомприроды оштрафовали за «утечку» персональных данныхСмотреть фотографии
11:22
Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговорСмотреть фотографии
11:06
«Брудного не знал»: подозреваемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена отрицает свою винуСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области из-за всплеска весенней простуды закрыли школуСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде дедушка выпал из машиныСмотреть фотографии
09:50
В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машинСмотреть фотографии
09:19
В Красноармейском районе Волгограда грузовой поезд сбил ребенкаСмотреть фотографии
21:09
В Советском районе Волгограда столкнулись шесть машин, есть пострадавший (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:57
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный паркСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: В Волгограде губернатор нацелил замов на думы о привлечении инвестиций Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В Волгограде чиновник жилинспекции заплатит полмиллиона рублей за взяткуСмотреть фотографии
17:06
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет ВолгоградаСмотреть фотографии
16:20
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветениюСмотреть фотографии
15:26
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газонаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков
14:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной КорееСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочихСмотреть фотографии
13:30
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Житель Волгограда разбил иномарку соседа, занявшую “его” парковочное местоСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу Смотреть фотографии
12:00
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 