В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»

Общество 26.03.2019 14:40
5038 4
26.03.2019 14:40
Победителей конкурса «Народный дозор» наградили сегодня в Главном Управлении МВД России по Волгоградской области. Лейтенанты полиции Александр Яиков и Сергей Зелинский получили ценные призы из рук начальника ГУВД по Волгоградской области Александра Кравченко и председателя общественного совета Бориса Смагоринского.
Напомним, интернет-голосование за героев - наших земляков, чьи бескорыстные поступки стали примером для других, проходило в январе на сайте ИА «Высота 102». В голосовании приняли участие более 50 тысяч волгоградцев.
Большинство участников голосования отдали свои голоса за инспекторов отдельного батальона ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России, которые незамедлительно отреагировали на сообщение случайного прохожего, что на парковке в салоне автомобиля у водителя случился сердечный приступ. Александр и Сергей вызвали бригаду медиков, принесли мужчине воды и продолжали оставаться с ним до приезда скорой медицинской помощи.
Напомним, конкурс «Народный дозор» проводится в Волгоградской области на протяжении шести лет. Как отметил, вручая награды, начальник ГУВД по Волгоградской области Александр Кравченко, отрадно, что многие волгоградцы разных возрастов и профессий проявляют гражданскую позицию и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается.
Напомним, среди номинантов 2018 года - камышинские школьники Иван Марков и Андрей Мартыненко, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступления, предотвратившая кражу люков волгоградка Екатерина Абдразакова, спасший тонущую девочку оперативный дежурный Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району майор полиции Николай Локтев, бросившиеся наперерез грабителю 11-летние кадеты волгоградской школы, вытащившие из пожара трех человек сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» Максим Зыков, Игорь Вандышев и Александр Лазарев.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
41513 8
20.03.2019 14:25
24787 27
11.03.2019 14:43
32772 61
Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночью26.03.2019 13:33
В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центра26.03.2019 13:10
«До Якутии далеко»: Волгоградской области дали денег на расселение аварийных домов26.03.2019 12:51
В Волгограде должностное лицо облкомприроды оштрафовали за «утечку» персональных данных26.03.2019 12:30
В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машин26.03.2019 09:50
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный парк25.03.2019 20:57
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской области25.03.2019 17:06
В Волгограде врач частной клиники лечила пациентов бесплатно25.03.2019 16:56
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет Волгограда25.03.2019 16:32
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветению25.03.2019 16:20
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газона25.03.2019 15:26
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков25.03.2019 15:25
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике Волгограда25.03.2019 13:30
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в Волгограде25.03.2019 12:00
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки25.03.2019 11:10
Реклама