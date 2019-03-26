В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»





Победителей конкурса «Народный дозор» наградили сегодня в Главном Управлении МВД России по Волгоградской области. Лейтенанты полиции Александр Яиков и Сергей Зелинский получили ценные призы из рук начальника ГУВД по Волгоградской области Александра Кравченко и председателя общественного совета Бориса Смагоринского.

Большинство участников голосования отдали свои голоса за инспекторов отдельного батальона ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России, которые незамедлительно отреагировали на сообщение случайного прохожего, что на парковке в салоне автомобиля у водителя случился сердечный приступ. Александр и Сергей вызвали бригаду медиков, принесли мужчине воды и продолжали оставаться с ним до приезда скорой медицинской помощи.

Напомним, конкурс «Народный дозор» проводится в Волгоградской области на протяжении шести лет. Как отметил, вручая награды, начальник ГУВД по Волгоградской области Александр Кравченко, отрадно, что многие волгоградцы разных возрастов и профессий проявляют гражданскую позицию и приходят на помощь тем, кто в ней нуждается.

Напомним, среди номинантов 2018 года - камышинские школьники Иван Марков и Андрей Мартыненко, оказавшие полиции помощь в раскрытии преступления, предотвратившая кражу люков волгоградка Екатерина Абдразакова, спасший тонущую девочку оперативный дежурный Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району майор полиции Николай Локтев, бросившиеся наперерез грабителю 11-летние кадеты волгоградской школы, вытащившие из пожара трех человек сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» Максим Зыков, Игорь Вандышев и Александр Лазарев.