Общество

«Народный Дозор»: голосуем за героев

Общество 03.01.2019 07:03
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03.01.2019 07:03


На протяжении шести лет Главное Управление МВД России по Волгоградской области проводит конкурс «Народный дозор» и уже четвертый год подряд победителей выбирают участники интернет-голосования. В этом году жители Волгоградской области вновь смогут проголосовать и тем самым выбрать победителя. В уходящем 2018 году было немало историй о волгоградцах, которые проявили свою гражданскую позицию в самые неожиданные моменты.
Знакомьтесь: шесть героев, наших земляков, чей бескорыстный поступок может стать примером для других. 


Камышинские школьники, Иван Марков и Андрей Мартыненко, сообщили оперативникам информацию, которая помогла раскрыть преступление. Увидев на территории села незнакомый автомобиль, они не только запомнили его марку, но и государственные регистрационные номера. Преступник, который ранее ограбил пенсионера, был задержан на территории Ольховского района.


Волгоградка Екатерина Абдразакова, заметив, как неизвестный мужчина пытается демонтировать металлические крышки с двух канализационных люков у дома по улице Игарская, сообщила о подозрительных действиях в дежурную часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волгограду. За покушение на кражу в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Оперативный дежурный Отдела МВД Росии по Среднеахубинскому району майор полиции Николай Локтев после суточного дежурства отдыхал со своей семьей в пойме ерика Верблюд, когда  услышал женские и детские крики. Побежав на звук, Николай увидел, что тонет девочка. Не теряя ни минуты, мужчина бросился в воду. Преодолеть крутые и скользкие берега было сложно, но подоспели на помощь и другие отдыхающие.  


Кадеты Дмитрий Богдашкин, Даниил Гетман, Тимофей Комиссаров, Артемий Краснопольский, Максим Пырков и Егор Строков свидетелями совершенного преступления — неизвестный вырвал из рук пенсионерки сумку и попытался скрыться. На крики женщины о помощи отозвались неравнодушные прохожие. Пока взрослые мужчины пытались догнать убегавшего злоумышленника, наперерез ему с другой стороны сквера бросились 11-летние кадеты городской школы. Не ожидавшего такого развития ситуации — встречи с бегущими навстречу в форменной одежде школьниками, грабитель опешил и был задержан подоспевшими волжанами.   


Старший сержант полиции Зыков Максим, старшина полиции Вандышев Игорь и капитан полиции Лазарев Александр, сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», прибыли по вызову о возгорании и отважно вошли в охваченное густым дымом помещение.  Полицейские с помощью соседей вынесли на свежий воздух двоих мужчин, которые уже не могли самостоятельно передвигаться. Спустя пять минут, по прибытии пожарных расчетов, в охваченной огнём комнате стражами порядка и спасателями был обнаружен третий пострадавший.


Инспекторы отдельного батальона ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду лейтенант полиции Яиков Александр и лейтенант полиции Зелинский Сергей незамедлительно отреагировали на сообщение случайного прохожего: на парковке, в салоне автомобиля водитель с сердечным приступом. Александр и Сергей вызвали бригаду медиков, принесли мужчине воды и продолжали оставаться с ним до приезда скорой медицинской помощи.

Фото предоставлено пресс-службой  ГУ МВД России по Волгоградской области.


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