Общество

Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в Волгограде

Общество 25.03.2019 12:00
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25.03.2019 12:00


Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил благодарность волгоградским полицейским за оперативное раскрытие преступления – акта вандализма в отношении партийного офиса в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, обращение от руководителя фракции либерально-демократической партии России Владимира Жириновского поступило на имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко.
Главный полицейский региона прокомментировал эту ситуацию недавно на парламентском часе в Волгоградской областной думе. Кравченко сообщил, что лично занимался этой темой. На раскрытие правонарушения были брошены лучшие силы полиции, что позволило установить подозреваемых в кратчайшие сроки. 
"Я попросил сотрудников отнестись у этому ЧП, как к двойному убийству", - рассказал депутатам начальник ГУ МВД России по региону. Вся эта ситуация, по его словам, является неприятной. Он призвал всех депутатов в преддверии выборов быть сдержаннее, вести себя корректно.
В Волгоградской областной думе выразили желание поощрить полицейских, которые занимались раскрытием дела. В свою очередь руководство регионального главка также поощрит сотрудников за оперативную работу. 
Напомним, что в субботу, 16 марта, нецензурными словами был исписан фасад здания в Волгограде, где расположен офис реготделения ЛДПР. По факту совершения вандализма было возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.
Ими оказались трое молодых людей: 19-летний студент вуза, 25-летний охранник ЧОПа и 20-летний безработный. Как ранее сообщало информагентство, последний при себе имел удостоверение помощника депутата Волгоградской областной думы от ЛДПР Юрия Чекалина. Один из подозреваемых ранее состоял в региональном координационном штабе политической организации. Мужчины признались сотрудникам полиции в том, что оскорбительные надписи и рисунки на фасад офиса ЛДПР нанесли именно они.

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