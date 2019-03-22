В Волжском начались антитеррористические учения

Общество 22.03.2019 09:31
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22.03.2019 09:31
Сегодня в Волжском проходит командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Оперативном штабе региона.
Учения проводятся в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2019 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета и Оперативным штабом в Волгоградской области.
Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.
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