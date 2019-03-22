В Волжском начались антитеррористические учения





Сегодня в Волжском проходит командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в Оперативном штабе региона.

Учения проводятся в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2019 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета и Оперативным штабом в Волгоградской области.

Жителей просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам.



