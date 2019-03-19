Общество

В Волгограде автобусный маршрут №98 удлинили на 5 км

Общество 19.03.2019 08:56
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19.03.2019 08:56


С сегодняшнего дня конечной автобусного маршрута № 98 стала остановка "ТЦ Метро". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, автобус отправляется с этой остановки по ул. Исторической до ул. 51-ой Гвардейской дивизии, поворачивает на улицу Космонавтов, заходит в жилой комплекс "Бейкер Стрит" и двигается далее по привычному маршруту. Количество единиц общественного транспорта на данном направлении увеличено до 12. Интервал составляет 12-20 минут.
Общая протяженность маршрута №98 "Речпорт - ТЦ "Метро" теперь составляет порядка 25 км. Если раньше автобусы довозили своих пассажиров до остановки "Бейкер Стрит", то в соответствии с новой схемой движения добавлены три остановочных пункта в Дзержинском районе: "Жилгородок", "51-Гвардейская" и "ТЦ "Метро". 

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