Общество

В Волгограде детский сад наказали за свалку на его территории

Общество 13.03.2019 18:14
482 6
13.03.2019 18:14


Нарушения в деятельности МОУ "Детский сад № 337 Ворошиловского района" выявили сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, в надзорное ведомство поступила жалоба на захламление отходами территории детского сада. В ходе проверки информация подтвердилась. На территории садика складировали бой бетонных изделий, старые автомобильные шины, растительные отходы. У мусорного контейнера отсутствовала крышка, а детские игрушки были беспорядочно разбросаны на территории игровых площадок.
По данным фактам прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также вынесены постановления в отношении должностного и юридического лица, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму
33 тысячи рублей. Не согласившись с таким наказанием учреждение обратилось в районный суд об отмене вынесенных постановлений. Решениями судей Ворошиловского районного суда жалобы представителей детского сада были оставлены без удовлетворения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
30015 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31545 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
29229 61
Общество
13.03.2019 17:50
Общество 13.03.2019 17:50
520 4 Обсудить

0
Далее
Общество
13.03.2019 15:09
Общество 13.03.2019 15:09
3107 20 Обсудить

0
Далее
Общество
13.03.2019 14:45
Общество 13.03.2019 14:45
325 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 18:18
Общество 12.03.2019 18:18
5203 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 18:13
Общество 12.03.2019 18:13
6367 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:57
Общество 12.03.2019 17:57
2821 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:37
Общество 12.03.2019 17:37
3247 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:36
Общество 12.03.2019 16:36
1067 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:29
Общество 12.03.2019 16:29
4891 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 15:18
Общество 12.03.2019 15:18
9901 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 13:56
Общество 12.03.2019 13:56
5812 10 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:20
Общество 12.03.2019 12:20
874 11 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:19
Общество 12.03.2019 12:19
7850 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:53
Общество 12.03.2019 11:53
783 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:02
Общество 12.03.2019 11:02
17237 19 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102 ТВ»: главный единоросс Волгоградской области больше не хочет краснеть за выходки однопартийцев Смотреть фотографииCмотреть видео
18:14
В Волгограде детский сад наказали за свалку на его территорииСмотреть фотографии
17:50
В Волгограде назвали район с самыми опасными для детей дорогамиСмотреть фотографии
17:33
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям" Смотреть фотографии
16:51
В Волгограде арестовали одного участника смертельной перестрелки во ФроловоСмотреть фотографии
15:44
Троим обвиняемым в сбыте фальшивых денег в Волгограде грозят серьезные срокиСмотреть фотографии
15:09
Жителям Волгоградской области выдают справки «предпенсионеров»Смотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человекСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:22
«Управление отходами-Волгоград» призвали помочь в борьбе со свалками в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:21
Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникойСмотреть фотографии
13:06
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгограде задержали молодых наркоторговцев из Средней АзииСмотреть фотографии
12:02
Реки Волгоградской области частично освободились от льдаСмотреть фотографии
11:29
Охранной службе волгоградского «КАУСТИКа» – 55 лет!Смотреть фотографии
11:23
Депутатов Волгоградской облдумы обязали честно отчитаться за свои доходы перед избирателями Смотреть фотографии
10:52
В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатойСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде школьника сбила иномаркаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде у бизнесмена арестовали три дорогих автомобиляСмотреть фотографии
09:23
На пожаре в Волгограде спасли ребенка и взрослогоСмотреть фотографии
22:03
Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:03
«Высота 102 ТВ»: бизнес Волгограда восстал против мусорного регоператораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зимаСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесуСмотреть фотографии
17:57
Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажахСмотреть фотографии
16:52
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходныеСмотреть фотографии
16:30
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробыСмотреть фотографии
16:29
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынокСмотреть фотографии
15:18
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 