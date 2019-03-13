В Волгограде детский сад наказали за свалку на его территории





Нарушения в деятельности МОУ "Детский сад № 337 Ворошиловского района" выявили сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, в надзорное ведомство поступила жалоба на захламление отходами территории детского сада. В ходе проверки информация подтвердилась. На территории садика складировали бой бетонных изделий, старые автомобильные шины, растительные отходы. У мусорного контейнера отсутствовала крышка, а детские игрушки были беспорядочно разбросаны на территории игровых площадок.

По данным фактам прокуратурой было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также вынесены постановления в отношении должностного и юридического лица, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму

33 тысячи рублей. Не согласившись с таким наказанием учреждение обратилось в районный суд об отмене вынесенных постановлений. Решениями судей Ворошиловского районного суда жалобы представителей детского сада были оставлены без удовлетворения.



