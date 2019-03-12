Волгоград превратился в лесоповал

Общество 12.03.2019 10:30
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12.03.2019 10:30
Огромные ветки и целые стволы старых деревьев на тротуарах и дорогах – таков итог второго ветреного дня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале федерального учреждения «Центр защиты леса Волгоградской области», «жертвами» урагана становятся в первую очередь аварийные деревья. Казалось бы, внешне они выглядят целыми и здоровыми, но первыми не выдерживают испытание сильным ветром. И это счастье, что обошлось без жертв. В центре уже давно предлагают городским властям свою помощь в выявлении аварийных деревьев с помощью высокотехнологичного оборудования, позволяющего провести анализ внутреннего состояния дерева. Вовремя обнаруженное больное дерево позволит предотвратить его обрушение, а, следовательно, спасти жизнь и здоровье волгоградцев.
Кроме того, устаревание основных пород деревьев города и необходимость их замены на новые адаптированные к волгоградскому климату зеленые насаждения - одни из важных вопросов, которые необходимо решать в ближайшем будущем, считают в филиале федерального учреждения.
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