Волгоград превратился в лесоповал





Огромные ветки и целые стволы старых деревьев на тротуарах и дорогах – таков итог второго ветреного дня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале федерального учреждения «Центр защиты леса Волгоградской области», «жертвами» урагана становятся в первую очередь аварийные деревья. Казалось бы, внешне они выглядят целыми и здоровыми, но первыми не выдерживают испытание сильным ветром. И это счастье, что обошлось без жертв. В центре уже давно предлагают городским властям свою помощь в выявлении аварийных деревьев с помощью высокотехнологичного оборудования, позволяющего провести анализ внутреннего состояния дерева. Вовремя обнаруженное больное дерево позволит предотвратить его обрушение, а, следовательно, спасти жизнь и здоровье волгоградцев.









Кроме того, устаревание основных пород деревьев города и необходимость их замены на новые адаптированные к волгоградскому климату зеленые насаждения - одни из важных вопросов, которые необходимо решать в ближайшем будущем, считают в филиале федерального учреждения.











