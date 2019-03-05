Общество

В Волгограде отремонтируют проспект Университетский

Общество 05.03.2019 14:15
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05.03.2019 14:15


Масштабное обновление в текущем году предстоит проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на протяжении 3,5 километра здесь планируется заменить дорожное полотно по всем полосам движения.
Всего в течение этого дорожно-строительного сезона в Волгограде будут капитально восстановлены 39 улиц, которые не видели ремонта много лет: асфальтовое покрытие здесь разрушилось и перестало соответствовать нормативам.
Так, в Тракторозаводском районе реконструкция пройдет на 9 улицах районного значения. В Краснооктябрьском районе обновление ожидает еще 6 дорог, в том числе ул. Кузнецова, на которой в минувшую зиму образовались многочисленные дефекты старого асфальта, вызывавшие справедливые нарекания горожан. В Дзержинском районе Волгограда к реконструкции сейчас готовят две важные внутрирайонные дороги, соединяющие поселок Ангарский и ул. Елецкую – ул. Полоненко и ул. Осипенко. Улица Огарева – одна из главных соединительных дорог Ворошиловского района, - также будет реконструирована в течение нынешнего дорожно-строительного сезона. 
В самом южном районе Волгограда дорожные бригады продолжат обновление ул. Лазоревой до ул. Судостроительной. Среди прочих новое дорожное покрытие получит  и ул. Гремячинская. Кировский район в 2019 году ждет большое обновление второстепенных дорог. Здесь новое покрытие получат ул. Рабочая, Тополевая, Гранатовая, Вязовая. 
Служба заказчика МУ "Комдорстрой" приступила к разработке техдокументации с начала календарного года, что позволило провести всю подготовительную работу в холодный период. В мэрии отмечают, что это, в свою очередь, даст возможность еще в марте провести электронные аукционы, а подрядным компаниям - начать работы сразу же после наступления устойчивой теплой погоды.  

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