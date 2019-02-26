Депутаты Волгоградской облдумы "зарубили" запрос губернатору о мусорной реформе

Общество 26.02.2019 14:22
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26.02.2019 14:22
Проект парламентского запроса губернатору по ситуации с вывозом ТКО не прошел сегодня на заседании облдумы. Только трое депутатов поддержали автора документа Михаила Таранцова. 31 - не голосовали. При рассмотрении инициативы на профильном думском комитете законодатели сошлись во мнении, что в рабочем порядке получают ответы на интересующие вопросы.
Сам Таранцов заявил, что ситуация с вывозом мусора до сих пор остается острой. Только за вчерашний день ему поступило несколько жалоб на работу регоператора в поселках Вишневая Балка, ТОС Новостройка Краснооктябрьского района, в Дубовском и Ольховском районах. Его поддержал депутат Николай Свиридов, избиратели которого также сигнализируют о трудностях с вывозом ТКО.
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