



«Мы пойдем до конца, вплоть до Верховного», - о намерении продолжить судебные разбирательства и добиваться признания того, что в Волгограде нарушается антимонопольное законодательство в сфере оказания ритуальных услуг, заявил сегодня на пресс-конференции в региональном УФАС руководитель ведомства Роман Лучников, сообщает ИА «Высота 102». Сейчас антимонопольщики готовят апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы , отменившего решение ФАС России от 3 сентября 2018 года о признании факта сговора между мэрией Волгограда и ЗАО «РП «Память». Роман Лучников также намекнул, что будут обязательно написаны новые письма, касающиеся позиции местных депутатов и руководителей «Единой России», у которых регуправление ФАС ранее безуспешно искало поддержки и просило перестать делать вид, что в чувствительной для жителей Волгограда сфере похоронных услуг ничего не происходит. «Если кто-то думает, что мы опустили руки, то это не так. На самом деле есть еще центральный аппарат у той же «Единой России», а есть еще более могущественная, чем "Единая Россия" организация, в которую мы напишем обязательно. Если она думает, что круче никого нет?.. Есть! », - подчеркнул Роман Лучников.

Между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с 2002 года действуют договоры на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на погребение граждан. Согласно последнему соглашению срок действия документов продлен до 2027 года. Прошлым летом прокуратура вносила в Волгоградскую гордуму представление «Об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле». Депутаты, подавляющее большинство из которых представляют «Единую Россию», частично удовлетворили требования надзорного органа. Однако народные избранники проигнорировали самые важные пункты. В связи с этим антимонопольщики даже назвали «единороссов» городской думы «депутатами с пониженной социальной ответственностью».Что касается мэрии города, то, как отметил сегодня на пресс-конференции Роман Лучников, «администрация Волгограда самоустранилась в решении проблем в этом направлении».