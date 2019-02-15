Есть кто покруче: Волгоградское УФАС намерено дожать «Единую Россию» в вопросе о похоронном монополисте
Общество 15.02.2019 13:21
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15.02.2019 13:21
«Мы пойдем до конца, вплоть до Верховного», - о намерении продолжить судебные разбирательства и добиваться признания того, что в Волгограде нарушается антимонопольное законодательство в сфере оказания ритуальных услуг, заявил сегодня на пресс-конференции в региональном УФАС руководитель ведомства Роман Лучников, сообщает ИА «Высота 102». Сейчас антимонопольщики готовят апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, отменившего решение ФАС России от 3 сентября 2018 года о признании факта сговора между мэрией Волгограда и ЗАО «РП «Память». Роман Лучников также намекнул, что будут обязательно написаны новые письма, касающиеся позиции местных депутатов и руководителей «Единой России», у которых регуправление ФАС ранее безуспешно искало поддержки и просило перестать делать вид, что в чувствительной для жителей Волгограда сфере похоронных услуг ничего не происходит. «Если кто-то думает, что мы опустили руки, то это не так. На самом деле есть еще центральный аппарат у той же «Единой России», а есть еще более могущественная, чем "Единая Россия" организация, в которую мы напишем обязательно. Если она думает, что круче никого нет?.. Есть! », - подчеркнул Роман Лучников.
О сложных отношениях антимонопольной службы и представителей партии власти ИА «Высота 102» подробно рассказывало в публикациях «В Волгограде УФАС пошло в атаку на «Единую Россию» из-за похоронного монополиста» и «Единая Россия» ответила УФАС на письмо о криминализации в Волгограде рынка ритуальных услуг».
Между администрацией Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» с 2002 года действуют договоры на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на погребение граждан. Согласно последнему соглашению срок действия документов продлен до 2027 года. Прошлым летом прокуратура вносила в Волгоградскую гордуму представление «Об устранении нарушений законодательства о погребении и похоронном деле». Депутаты, подавляющее большинство из которых представляют «Единую Россию», частично удовлетворили требования надзорного органа. Однако народные избранники проигнорировали самые важные пункты. В связи с этим антимонопольщики даже назвали «единороссов» городской думы «депутатами с пониженной социальной ответственностью».Что касается мэрии города, то, как отметил сегодня на пресс-конференции Роман Лучников, «администрация Волгограда самоустранилась в решении проблем в этом направлении».
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