В День защитника Отечества в Волгограде дадут 30 залпов салюта

Общество 11.02.2019 13:07
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11.02.2019 13:07
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества произведут артиллеристы соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в пресс-службе ЮВО, на нижней террасе центральной набережной имени 62-й Армии жители и гости Волгограда смогут наблюдать салют из 30-ти залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений. Всего для проведения салютов будет привлечено около 40 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М. В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам и подготовке орудий.
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