



Торжественное открытие выставки «Эхо Афганской войны» состоялось сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участниками военных действий стали около 5000 жителей Волгоградской области, многие из которых были совсем юными солдатами-срочниками. Погибло 176 наших земляков. Имена каждого из них высечены на гранитных стелах в парке Памяти, расположенном на Спартановке.









На открытии выставки присутствовали сами воины-интернационалисты, вдовы погибших и члены их семей. Они вспоминали те страшные годы, зачитывали письма солдат своим близким, пели песни об Афгане и читали стихи. Сама экспозиция получились небольшой – всего несколько стендов. Это документы, фотоснимки, предметы одежды и быта участников войны. По словам директора областного краеведческого музея Анатолия Мальченко, в учреждении обязательно появится постоянная экспозиция, посвященная этой 10-летней войне. Однако пока скромные площади, которые занимает учреждение, не позволяют это сделать. Планы удастся реализовать после завершения ремонта в здании пожарной каланчи, куда переедет часть экспозиций музея.











