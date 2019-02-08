Общество 08.02.2019 16:02
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08.02.2019 16:02
Торжественное открытие выставки «Эхо Афганской войны» состоялось сегодня в Волгоградском областном краеведческом музее. Как сообщает ИА «Высота 102», экспозиция посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Участниками военных действий стали около 5000 жителей Волгоградской области, многие из которых были совсем юными солдатами-срочниками. Погибло 176 наших земляков. Имена каждого из них высечены на гранитных стелах в парке Памяти, расположенном на Спартановке.
На открытии выставки присутствовали сами воины-интернационалисты, вдовы погибших и члены их семей. Они вспоминали те страшные годы, зачитывали письма солдат своим близким, пели песни об Афгане и читали стихи. Сама экспозиция получились небольшой – всего несколько стендов. Это документы, фотоснимки, предметы одежды и быта участников войны. По словам директора областного краеведческого музея Анатолия Мальченко, в учреждении обязательно появится постоянная экспозиция, посвященная этой 10-летней войне. Однако пока скромные площади, которые занимает учреждение, не позволяют это сделать. Планы удастся реализовать после завершения ремонта в здании пожарной каланчи, куда переедет часть экспозиций музея.
Справка. Внутриполитический кризис в Афганистане фактически начался в 1973 году, а с 1978 года перешёл в острую фазу. Военный конфликт происходил между правительственными силами республики. Одних поддерживал Советский союз, других - вооружённые формирования афганских моджахедов, которым содействовали страны НАТО и консервативного исламского мира. Термин «Афганская война» означает период присутствия на территории государства ограниченного контингента советских войск.
Решение о военной интервенции в Афганистан было принято ЦК КПСС 12 декабря 1979 года. Последние советские подразделения покинули Афганистан 15 февраля 1989 года. Эта памятная дата отмечается в России как День воинов-интернационалистов. За 10 лет в Афгане погибло почти 14 тысяч советских солдат.
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