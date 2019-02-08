



По факту гибели пожилых супругов в Даниловском районе Волгоградской области организована доследственная проверка. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, накануне вечером в одном из частных домовладений рабочего поселка Даниловка обнаружены тела 72-летнего хозяина жилища и его и 65-летней гражданской супруги. По предварительным данным, семейная пара скончалась от отравления угарным газом, скопившимся в доме в результате обледенения дымохода.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием специалиста газовой службы, установлено, что из-за снега на дымоотводной трубе и ее стыках, примыкающих к печи и крыше, образовалась наледь.

Известно, что супруги заключили договор на обслуживание установленного в доме газового оборудования в 2017 году. Тогда специалистами была проведена тщательная проверка всей системы отопления, в ходе которой нарушений не выявлено. Её исправность подтвердили и сейчас. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



