Общество 08.02.2019 11:38
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08.02.2019 11:38
По факту гибели пожилых супругов в Даниловском районе Волгоградской области организована доследственная проверка. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, накануне вечером в одном из частных домовладений рабочего поселка Даниловка обнаружены тела 72-летнего хозяина жилища и его и 65-летней гражданской супруги. По предварительным данным, семейная пара скончалась от отравления угарным газом, скопившимся в доме в результате обледенения дымохода.
В ходе осмотра места происшествия, проведенного с участием специалиста газовой службы, установлено, что из-за снега на дымоотводной трубе и ее стыках, примыкающих к печи и крыше, образовалась наледь.
Известно, что супруги заключили договор на обслуживание установленного в доме газового оборудования в 2017 году. Тогда специалистами была проведена тщательная проверка всей системы отопления, в ходе которой нарушений не выявлено. Её исправность подтвердили и сейчас. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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