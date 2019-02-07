Общество

В Волгоградской области предпенсионер отсудил 9 лет к стажу и зарплату

Общество 07.02.2019 16:46
1562 5
07.02.2019 16:46


Прокуратура помогла жителю Волгоградской области восстановить трудовой стаж почти за 9 лет и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой на нарушение трудовых прав обратился 55-летний бывший работник организации, осуществляющей деятельность по управлению эксплуатацией жилищного фонда на территории Урюпинска.
В ходе надзорной проверки установлено, что мужчина в период с ноября 2009 года по август 2018 года работал в организации в должности мастера участка 8 разряда. Вопреки требованиям законодательства вместо оформления с работником трудового договора, работодатель заключил бессрочный гражданско-правовой договор на оказание услуг. В этой связи перечисление взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд РФ в течение всего периода работы не осуществлялось, записи о работе в трудовой книжке не производились.
Кроме того, после увольнения мужчине не в полном объеме была выплачена заработная плата.
Урюпинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах гражданина об установлении юридического факта трудовых правоотношений, внесении записей в трудовую книжку о приеме и увольнении с работы, возложении обязанности на работодателя произвести перечисление страховых взносов. Кроме того, прокуратурой в исковом заявлении поставлен вопрос о взыскании с юридического лица задолженности по заработной плате на сумму порядка 39 тысяч рублей и компенсации морального вреда в сумме 10 тысяч рублей. Эти требования были удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед работником уже погашена, также произведены записи в трудовой книжке. 



Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде после Нового года «родилась» подозрительная свалка (ВИДЕО)
19.01.2019 13:34
26535 0
Топ-менеджеры «Лидера» приехали в Волгоград убираться за «дочкой»-грязнулей
18.01.2019 20:34
25640 7
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварии
15.01.2019 10:40
20764 18
Общество
07.02.2019 17:47
Общество 07.02.2019 17:47
6374 20 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 15:51
Общество 07.02.2019 15:51
1569 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 14:01
Общество 07.02.2019 14:01
6619 20 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 13:12
Общество 07.02.2019 13:12
5385 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 11:48
Общество 07.02.2019 11:48
2772 36 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 11:22
Общество 07.02.2019 11:22
1819 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.02.2019 11:13
Общество 07.02.2019 11:13
1517 6 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 18:10
Общество 06.02.2019 18:10
10642 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:53
Общество 06.02.2019 17:53
608 2 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:36
Общество 06.02.2019 17:36
2297 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 17:03
Общество 06.02.2019 17:03
17331 8 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 16:18
Общество 06.02.2019 16:18
6027 4 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 14:37
Общество 06.02.2019 14:37
10063 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 13:10
Общество 06.02.2019 13:10
1598 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.02.2019 11:55
Общество 06.02.2019 11:55
2394 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:03
«Высота 102»ТВ: В чистом поле развернули пункт управления губернатора Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
17:47
«Напугали. Будем делать выводы»: волгоградские газовики сделали признание о скандальных письмахСмотреть фотографии
17:10
В Волгоградской области произошел "колбасный бум"Смотреть фотографии
17:02
Главный единоросс Волгоградской области Горняков помирился с политологом ОрловымСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области предпенсионер отсудил 9 лет к стажу и зарплатуСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде владелец теплохода выплатит почти миллион рублей за поврежденные ворота шлюзаСмотреть фотографии
15:31
Суд подтвердил незаконность свалки промышленных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:49
В Волгограде брошенные любовницы сообща отомстили "женатику"Смотреть фотографии
14:01
«Я бы в грузчики пошел»: в центре занятости Волгограда помогли не всем безработнымСмотреть фотографии
13:18
Путешествие из Урюпинска в Волгоград на такси закончилось для пассажирки уголовным деломСмотреть фотографии
13:12
«М.Видео» заплатит семье из Волжского 3,5 млн рублей за сгоревшую вместе с микроволновкой квартируСмотреть фотографии
12:51
В Волжском беременную на 9 месяце после ДТП госпитализировали в перинатальный центрСмотреть фотографии
12:37
Жительница Волгограда погашала долги сына-игрока путем сбора денег на его лечениеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде из-за "застрявшего" трамвая поменяли движение общественного транспортаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В волгоградском НЭТе вспомнят бывшего худрука в годовщину его смерти Смотреть фотографии
11:48
Негативный сценарий: в Волгоградской области весной может затопить 23 районаСмотреть фотографии
11:22
Оригинальный видеоролик о Волгограде все больше набирает популярность в сетиСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде прокуратура помогла инвалиду получить бесплатные медикаментыСмотреть фотографии
10:57
«Не отдавал зарплату»: В Волгоградской области под главой-банкротом зашаталось креслоСмотреть фотографии
10:43
Сбербанк выбрал лучшие студенческие идеи Java-приложенийСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде доцент кафедры философии и права выслушал приговор за взятки и подлог Смотреть фотографии
20:28
Волгоградка покалечилась на трамвайной остановкеСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поймали разорявшего дачные домики вораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Утратил право собственности: ВМК "Красный Октябрь" лишили здания лодочной станцииСмотреть фотографии
18:10
В частном секторе Волгограда снова вырастают свалкиСмотреть фотографии
17:36
В Волгоградской области от отравления алкоголем скончались 5 человекСмотреть фотографии
17:03
Волгоградцы требуют «не мельчить» с платой за коммуналкуСмотреть фотографии
16:33
Сложную весну ожидают в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:28
"Температурные качели" в Волгоградской области беспокоят экологовСмотреть фотографии
16:18
Наследники "Химпрома": жители поселка в Волгограде не могут спать без спасателейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 