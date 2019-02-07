В Волгоградской области предпенсионер отсудил 9 лет к стажу и зарплату

Общество 07.02.2019 16:46
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07.02.2019 16:46
Прокуратура помогла жителю Волгоградской области восстановить трудовой стаж почти за 9 лет и взыскать с работодателя компенсацию морального вреда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в надзорное ведомство с жалобой на нарушение трудовых прав обратился 55-летний бывший работник организации, осуществляющей деятельность по управлению эксплуатацией жилищного фонда на территории Урюпинска.
В ходе надзорной проверки установлено, что мужчина в период с ноября 2009 года по август 2018 года работал в организации в должности мастера участка 8 разряда. Вопреки требованиям законодательства вместо оформления с работником трудового договора, работодатель заключил бессрочный гражданско-правовой договор на оказание услуг. В этой связи перечисление взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд РФ в течение всего периода работы не осуществлялось, записи о работе в трудовой книжке не производились.
Кроме того, после увольнения мужчине не в полном объеме была выплачена заработная плата.
Урюпинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением в интересах гражданина об установлении юридического факта трудовых правоотношений, внесении записей в трудовую книжку о приеме и увольнении с работы, возложении обязанности на работодателя произвести перечисление страховых взносов. Кроме того, прокуратурой в исковом заявлении поставлен вопрос о взыскании с юридического лица задолженности по заработной плате на сумму порядка 39 тысяч рублей и компенсации морального вреда в сумме 10 тысяч рублей. Эти требования были удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед работником уже погашена, также произведены записи в трудовой книжке.
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