Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда

Экстренная эвакуация объявлена сегодня в некоторых школах Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Пользователи соцсетей называют как минимум десяток учебных заведений, где были прерваны занятия - это школы № 102,63,84,83,33,35,3,92,49,54,55.



