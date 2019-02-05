Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда

Происшествия 05.02.2019 12:15
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05.02.2019 12:15
Экстренная эвакуация объявлена сегодня в некоторых школах Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Пользователи соцсетей называют как минимум десяток учебных заведений, где были прерваны занятия - это школы № 102,63,84,83,33,35,3,92,49,54,55.
Как стало известно ИА «Высота 102», повторилась ситуация с полученными по электронной почте письмами с информацией о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Ранее Волгоград «лихорадило» от ложных угроз в конце января. Сегодня предупреждения также получили не только школы, но и некоторые организации.
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