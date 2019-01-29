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Волгоградские студенты соревновались на льду и получали подарки от «Ростелекома»

Телеком 29.01.2019 12:08
457 0
29.01.2019 12:08


«Ростелеком» в Волгограде выступил партнером праздничного мероприятия, посвященного Дню российского студенчества, – «Татьянин лёд», которое состоялось на ледовом катке «Волчок». В этот день волгоградские студенты демонстрировали свои навыки в фигурном катании, соревновались в различных эстафетах и конкурсах. Для всех участников праздника национальный оператор связи организовал тематическую фотозону. Кроме этого, всех присутствующих ждали угощения, подарки и сувениры от «Ростелекома».

Директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец: «Наша компания поддерживает проекты по продвижению спорта в нашем регионе, способствуя пропаганде здорового образа жизни среди волгоградской молодежи. Активная жизненная позиция и спорт являются важной частью нашей корпоративной культуры».
«Ростелеком» активно участвует в городских праздниках и событиях, спортивных, благотворительных и развивающих проектах. Компания ориентирована на высокий уровень социальной ответственности и вносит посильный вклад в развитие общества во всех регионах России.  

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