Общество

На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимости

Общество 24.01.2019 13:04
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24.01.2019 13:04


В связи со снижением видимости до 10 м из-за сильной метели на участках федеральной автодороги общего пользования Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе с 446 по 507 км (до границы с Саратовской областью) и с 534 по 554 км (от границы района до п.Белгорки) вводится ограничение движения для общественного транспорта, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, ограничение действует с 10:30 до 22:00 ( время московское). Обо всех изменениях ситуации будет сообщено дополнительно. 

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