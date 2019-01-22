Общество 22.01.2019 10:44
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22.01.2019 10:44
Более 300 случаев нарушений правил парковки на местах для людей с ограниченными физическими возможностями выявили активисты ОНФ в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном отделении Общероссийского народного фронта, общественники исследовали эту проблему в течение последних трех месяцев. Они проводили рейды по парковкам около крупных торговых центров, вблизи социально значимых объектов: государственных учреждений, кафе, гостиниц и т.д.
Волгоградские активисты ОНФ отмечают, что собственники проверенных объектов соблюдают правила организации парковочных мест, выделяют места для инвалидов, а вот жители и гости областного центра массово нарушают правила парковки. Так, к примеру, на одной общественной парковке было занято от одного до восьми парковочных мест для инвалидов. У ТРК "Пирамида" такие парковочные места были заняты практически постоянно. Единственные места около "Нового экспериментального театра", администрации Центрального района и здания администрации Волгоградской области на проспекте Ленина, несколько мест у здания Центрального концертного зала на набережной также периодически бывают заняты автовладельцами без инвалидности.
Проблемными объектами являются и парковочные площадки перед гостиницей "Южная" в Ворошиловском районе, зданием "Волгоградэнергосбыт" на ул. Козловской в Центральном районе и гипермаркетом "Ашан" в Дзержинском районе Волгограда.
По каждому выявленному случаю несанкционированной парковки на месте, предназначенном для автомобиля инвалида, активистами были направлены материалы в адрес службы ГИБДД по Волгоградской области для принятия мер реагирования.
Фото - волгоградского реготделения ОНФ
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