Общество

Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцев

Общество 16.01.2019 10:41
130 0
16.01.2019 10:41


Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» внесли свой вклад доброго волшебства и новогодних чудес в жизнь маленьких и взрослых жителей Котельниково Волгоградской области.
Как сообщили ИА Высота 102» в пресс-службе предприятия, детскому саду «Радуга» еврохимовская молодежь подарила утренник «В поисках новогодних подарков». Сказочные персонажи Тигруля и Винни-Пух помогли воспитанникам средней и подготовительной групп разгадать головоломку и отыскать новогодние подарки - яркие мячи в виде глобуса от компании «ЕвроХим–ВолгаКалий» и сладости от Совета молодых специалистов. 
По уже сложившейся доброй традиции в новогодние праздники молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» навестили подопечных Дома престарелых. Ребята тепло поздравили уважаемых пожилых людей с Новым годом и Рождеством, вручили им сувениры. 
При содействии профсоюзной организации«ЕвроХим-ВолгаКалия» молодые сотрудники организовали и провели утреннюю поздравительную акцию для своих коллег на Гремячинском ГОКе. Небольшие сувениры от профсоюза, пожелания счастья и успехов в Новом году стали отличным началом дня для всего коллектива комбината. 
«Думаю, что эти мероприятия порадовали всех участников. Наши коллеги по работе, малыши в детском саду, бабушки и дедушки улыбками встречали наши поздравления, от души радовались подаркам и, главное, оказанному вниманию. Видеть радость на лицах взрослых, смотреть в счастливые глаза малышей – лучшая для нас награда», - отметила молодой специалист Анастасия Беляевская.
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» одним из важных направлений своей социальной политики считает повышение качества жизни в регионе. Молодые специалисты Гремячинского горно-обогатительного комбината по мере своих сил принимают участие в реализации этого направления, проводят социальную работу, оказывают помощь детским садам, пропагандируют семейные ценности, здоровый образ жизни, защиту окружающей среды. Всего в 2018 году представители молодого поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» организовали и провели для своих коллег и жителей Котельниково 12 акций и мероприятий, в которых приняли участие более 1 600 человек.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49370 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
59410 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
29016 2
Общество
16.01.2019 11:08
Общество 16.01.2019 11:08
101 Обсудить

0
Далее
Общество
16.01.2019 10:36
Общество 16.01.2019 10:36
897 3 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 20:34
Общество 15.01.2019 20:34
12314 11 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 20:13
Общество 15.01.2019 20:13
1795 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 17:04
Общество 15.01.2019 17:04
26558 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 16:32
Общество 15.01.2019 16:32
13477 23 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 14:51
Общество 15.01.2019 14:51
23646 29 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 14:13
Общество 15.01.2019 14:13
1133 1 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 11:52
Общество 15.01.2019 11:52
8922 18 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 11:39
Общество 15.01.2019 11:39
1767 3 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 11:18
Общество 15.01.2019 11:18
1139 8 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2019 10:40
Общество 15.01.2019 10:40
20551 18 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2019 17:14
Общество 14.01.2019 17:14
8975 13 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2019 16:16
Общество 14.01.2019 16:16
4300 4 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2019 15:45
Общество 14.01.2019 15:45
7010 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:08
Улицы Волгограда превратились в каток под водойСмотреть фотографии
10:41
Молодежь «ЕвроХима» позаботилась о празднике для котельниковцевСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде «накрылся» кооператив «Диамант»Смотреть фотографии
09:52
В Волжском задержали водителя, бросившего сбитого пешеходаСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде нулевая продольная «встала» из-за перевернувшейся «Газели» с молокомСмотреть фотографии
20:34
Регоператор по обращению с отходами в Волгоградской области расписался в собственном бессилииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В Волгограде ликвидировали крупную аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области цинично обманывают потребителей газаCмотреть видео
17:38
Волгоградские эксперты ОНФ поставили «двойку» мусорному регоператоруСмотреть фотографии
17:28
В 2018 году в Волгоградской области собрано 68,1 млрд рублей налоговСмотреть фотографии
17:04
Жители глубинки Волгоградской области вручили прищепки и памперсы чиновникам-единороссам Смотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области стало больше больных педикулезом и СПИДомСмотреть фотографии
16:32
Гендиректор ООО «Управление отходами-Волгоград» с переживаниями слег в больницуСмотреть фотографии
14:51
Мусорный вопрос в повестке заседания общественной палаты Волгоградской области вызвал аншлаг (онлайн трансляция) Смотреть фотографии
14:43
Волгоградский гаишник-взяточник на пять лет сменит форму на тюремную робуСмотреть фотографии
14:24
Житель Волгоградской области срубил 12 ясеней для теплицыСмотреть фотографии
14:14
Прокуроры "пошли в атаку" на источник химического запаха в Светлом Яру Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области экс-заведующей детсадом «светит» до 8 лет за "мертвые души"Смотреть фотографии
13:05
Не видно-не слышно: В КПРФ отметили медиа-пассивность лидера волгоградских коммунистовСмотреть фотографии
11:56
Исправленному верить: волгоградца отправили в колонию из-за огромного долга по алиментамСмотреть фотографии
11:52
Жители Дар-горы в Волгограде кричат «Ау!» мусорному регоператору Смотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области УК - «грязнулю» оштрафовали на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
10:40
На юге Волгограда часть домов и учреждений осталась без тепла из-за аварииСмотреть фотографии
10:34
ЖК «Романовъ» сдан: ключи новоселы получат с 20 январяСмотреть фотографии
10:16
Экс-чиновника Волгоградской области осудили за взятку кирпичом Смотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области заморозились цены на яйцаСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области банда «лжегазовиков» обманывала пенсионеровСмотреть фотографии
20:18
Денежки текут: В Волгограде коммерсанты-ассенизаторы заняли оборону в "отхожем месте"Смотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Прогноз погоды держит в тонусе спецслужбы Волгоградской области Cмотреть видео
17:15
В Волгоградской области горожане тратят на еду и услуги больше, чем селянеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 