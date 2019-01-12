Происшествия

В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводы

Происшествия 12.01.2019 12:47
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12.01.2019 12:47


Два очага возгорания мусора потушили пожарные накануне в двух многоэтажках Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области,  первый утренний вызов поступил с улицы Никитина в Кировском районе, где в 16-этажке на лестничной площадке горел мусор на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Еще один пожар произошел днем в 16-этажке на улице Космонавтов в Дзержинском районе.  Там загорелись отходы в мусоропроводе. Предположительно причиной этого возгорания также явилось неосторожное обращение с огнем неизвестных.
Напомним, в посленовогодние праздники во многих многоэтажках оказались переполненными мусоропроводы из-за того, что регоператор не вывозил отходы. В некоторых домах мусор «стоял» до последних этажей. 

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