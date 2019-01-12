В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводы

Происшествия 12.01.2019 12:47
3214 0
12.01.2019 12:47
Два очага возгорания мусора потушили пожарные накануне в двух многоэтажках Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, первый утренний вызов поступил с улицы Никитина в Кировском районе, где в 16-этажке на лестничной площадке горел мусор на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Еще один пожар произошел днем в 16-этажке на улице Космонавтов в Дзержинском районе. Там загорелись отходы в мусоропроводе. Предположительно причиной этого возгорания также явилось неосторожное обращение с огнем неизвестных.
Напомним, в посленовогодние праздники во многих многоэтажках оказались переполненными мусоропроводы из-за того, что регоператор не вывозил отходы. В некоторых домах мусор «стоял» до последних этажей.
Реклама
Популярное по теме
11.01.2019 12:07
24228 4
28.12.2018 11:26
22935 12
04.01.2019 13:23
16566 0
В Волгограде водитель скрылся после наезда на пенсионерку12.01.2019 09:43
Происшествия 12.01.2019 09:43
861 0 Обсудить
В многоэтажках Дзержинского района Волгограда за день сгорело четыре лифта12.01.2019 09:33
Происшествия 12.01.2019 09:33
3216 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за выезда на встречку пострадали два человека11.01.2019 16:38
Происшествия 11.01.2019 16:38
3389 0 Обсудить
В Волгоградской области из-за психического помутнения мать выбросила ребенка в сугроб11.01.2019 12:07
Происшествия 11.01.2019 12:07
24228 4 Обсудить
В коммуналке волгоградец убил соседа из-за дамы11.01.2019 09:20
Происшествия 11.01.2019 09:20
4286 10 Обсудить
В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскому10.01.2019 14:50
Происшествия 10.01.2019 14:50
6197 5 Обсудить
В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетом10.01.2019 11:33
Происшествия 10.01.2019 11:33
4718 9 Обсудить
В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступление10.01.2019 10:53
Происшествия 10.01.2019 10:53
3518 13 Обсудить
В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка09.01.2019 18:48
Происшествия 09.01.2019 18:48
2474 0 Обсудить
В Волгограде осудили юношу за жестокое убийство своей прабабушки09.01.2019 16:35
Происшествия 09.01.2019 16:35
2398 1 Обсудить
В Советском районе Волгограда вандалы расчленили снеговика09.01.2019 15:52
Происшествия 09.01.2019 15:52
9469 16 Обсудить
В Волгоградской области мужчина путешествовал с наркотиками в машине09.01.2019 15:25
Происшествия 09.01.2019 15:25
1185 0 Обсудить
В Волгоградской области во время праздников в огне погибли 4 человека09.01.2019 12:45
Происшествия 09.01.2019 12:45
832 0 Обсудить
В Волгоградской области во время застолья мужчина ударил своего товарища ножом09.01.2019 11:22
Происшествия 09.01.2019 11:22
1295 10 Обсудить
Пенсионер-инвалид и его 4-летняя внучка погибли на пожаре в Волгоградской области09.01.2019 05:43
Происшествия 09.01.2019 05:43
7448 0 Обсудить
Реклама