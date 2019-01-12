В многоэтажках Волгограда начали гореть мусоропроводы





Два очага возгорания мусора потушили пожарные накануне в двух многоэтажках Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, первый утренний вызов поступил с улицы Никитина в Кировском районе, где в 16-этажке на лестничной площадке горел мусор на площади 5 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Еще один пожар произошел днем в 16-этажке на улице Космонавтов в Дзержинском районе. Там загорелись отходы в мусоропроводе. Предположительно причиной этого возгорания также явилось неосторожное обращение с огнем неизвестных.

Напомним, в посленовогодние праздники во многих многоэтажках оказались переполненными мусоропроводы из-за того, что регоператор не вывозил отходы. В некоторых домах мусор «стоял» до последних этажей.



