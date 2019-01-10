



Подрядчик не будет устранять дефекты дорожного полотна на улице Кубинская в рамках гарантийного ремонта, так как асфальт был испорчен не по его вине. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", вынес арбитражный суд Волгоградской области по иску заказчика работ - МУ "Комдорстрой".

Муниципальное учреждение в своем иске требовало обязать подрядчика - ООО "Кристалл" - за свой счет выполнить работы по устранению дефектов на улице Кубинская в Краснооктябрьском районе, где образовалась колея на площади 175 погонных метров.

Ответчик доказал, что колея образовалась из-за неправильной эксплуатации дороги, что не попадает под гарантийные обязательства. В материалах дела указано, что в условиях высоких температур воздуха от +35 до +40 в дневное время суток и, следовательно, выше 45 градусов на солнце, по отремонтированному дорожному покрытию систематично проезжали большегрузные автомобили грузоподъемностью свыше 40 тонн, доставляющие материалы, в том числе, и на строящийся стадион "Волгоград Арена". Вследствие чего неизбежно происходила деформация асфальтобетонного покрытия.

Представители ООО "Кристалл" предоставили в качестве доказательств письма, которые летом 2017 года они направляли заказчику, уведомляя о возможной деформации асфальтобетонного покрытия при его неверной эксплуатации, и невозможности нести гарантийную ответственность в результате такой эксплуатации. Кроме того, подрядчик направил в адрес руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда, как уполномоченного подразделения администрации Волгограда за контролем эксплуатации автомобильных дорог города, письмо от 08.08.2017 с требованием ограничить движение большегрузного автотранспорта на отремонтированной дороге в период высоких температур окружающей среды. Однако, как указано в деле, направленные подрядчиком уведомления в адрес МУ "Комдорстрой" и Департамента городского хозяйства администрации Волгограда оставлены ими без должного внимания и ответа.

Суд пришел к выводу, что работы ответчиком выполнены качественно и в полном соответствии с проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил. Ограничение движения на отремонтированном участке дороги в соответствии с вышеперечисленными актами уполномоченных органов не осуществлялось, в связи с чем, дорожному покрытию причинены повреждения, которые не являются объектом гарантийных обязательств, а являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, улица Кубинская соединяет улицу Лермонтова с проспектом Ленина. Дорожное полотно на этом объекте было восстановлено в 2017 году. На реконструкцию Кубинской было выделено свыше 26 миллионов рублей. Дорожные работы на данном участке включали в себя обновление пешеходной части и 1,57 км дороги.



