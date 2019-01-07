Волжане «украсили» новое колесо обозрения

Общество 07.01.2019 15:46
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07.01.2019 15:46
В Волжском еще не успело в полную мощность заработать новое колесо обозрения, как «остроумные» горожане закинули на протянутые рядом провода две пары ботинок. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь это «украшение» красуется на весьма приличной высоте. Новое колесо обозрения построено в парке «Волжский» и в скором времени будет введено в эксплуатацию. Его размеры – около 52 метров высоты, почти как в парке ЦПкиО в Волгограде. Кабинки оборудованы вентиляцией и отоплением. Это уже второе колесо обозрения в Волжском. Одно было построено много лет назад и находится в парке «Гидростроитель».
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