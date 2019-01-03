



Сегодня епископ Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов) возведен в сан митрополита. Об этом, как передает ИА «Высота 102», со ссылкой на пресс-службу Патриарха Московского и всея Руси сообщает Волгоградская епархия РПЦ. Чин возведения в сан 3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Напомним, решение о назначении епископа Феодора (Казанова), который в течение трех последних лет управлял Переславской и Угличской епархией, главой Волгоградской митрополии было принято в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви 28 декабря 2018 года. Члены Священного Синода тогда удовлетворили прошение Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Германа об уходе на покой и выразили сердечную благодарность за многолетнее и плодотворное управление Волгоградской епархией. Местом пребывания на покое для Преосвященного митрополита Германа определен Волгоград с материальным содержанием от Волгоградского епархиального управления.



