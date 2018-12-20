В Волгограде водитель фуры «забыл» свой груз на дороге: пострадала легковушка



Водитель фуры «потерял» перевозимый груз прямо на проезжей части. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, забытый бытовой вагончик был оставлен на проезде Дорожников в Дзержинском районе Волгограда.

По предварительной информации, шифер с крыши этой потерянного павильона упал на проезжающий мимо автомобиль. Никто не пострадал.

Уже нашли владельца вагончика. Выяснилось, что он заказал перевозку и не знал о том, что его груз потеряли посреди улицы. Сейчас идут поиски невнимательного водителя.