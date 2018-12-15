Общество

Волгоградский аэропорт оправился от непогоды

Общество 15.12.2018 10:32
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15.12.2018 10:32


Международный аэропорт Волгоград возобновил работу, нарушенную из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в аэропорту. С 7 часов утра (по местному времени)  аэропорт уже работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений. Ранее, с началом снегопада аэропорт прекратил свою работу. Были отменены ночные авиарейсы. Службы занимались расчисткой взлетно-посадочной полосы. 
Фото сайта международного аэропорта Волгограда.

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