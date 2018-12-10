Общество

Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиков

Общество 10.12.2018 17:25
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10.12.2018 17:25


Жители десятка домовладений в поселке Кирова «Новостройка» Светлоярского района Волгоградской области,  в которых проживает более 100 семей,  намерены судиться с ООО «Концессии водоснабжения», которые оставили их без питьевой воды. Как сообщили ИА «Высота 102» селяне,  посоветовали им пойти  на такой шаг представители инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, которые 29 ноября приезжали в поселок. Вместе с ними на место прибыли и работники  «Концессий водоснабжения». Они зафиксировали отключение подачи воды и заявили, что «факт нарушения – налицо». Однако при этом заявили, что людям  выдадут заключение,  с которым им придется идти судиться с «Концессиями». Но подачу воды не восстановят,  поэтому на словах дали совет: «Подключайтесь к новому поставщику».
Но в суд пойдут не все. Несмотря на такую казуистику, оставаться в зимнее время без воды не каждый отважится. И некоторые селяне кинулись подключаться. Общая стоимость подключения - от 20 и до 40 тыс. рублей, в зависимости от прописанных в доме людей. 
Как заявил один из жителей поселка Олег Никольский, у  новой «конторы» нет ни лицевых счетов для оплаты – все платят наличными,  а само подключение идет с нарушениями. К примеру, счетчики установлены только в колодцах, глубина которых - 2-3 метра. «Так как снимать показания? А когда люди начинают задавать «неудобные» вопросы, им отвечают:  «Это вы пришли к нам и просите вас подключить. Не хотите - сидите без воды», - говорит Никольский. 
Люди написали несколько писем во всевозможные инстанции, включая надзорные органы, обвинив компанию в самоуправстве. Они сослались на определение Конституционного Суда России, согласно которому «одностороннее расторжение ресурсоснабжающей организацией договора энергоснабжения (теплоснабжения), являющегося публичным договором, действующим законодательством не предусмотрено». А с людьми был разорван договор именно в одностороннем порядке. 
«Действия ресурсоснабжающей организации следует рассматривать как навязывание заключения договора на невыгодных для абонента условиях с позиции силы и угрозы, что является недопустимым. Считаем, что действия ООО «Концессии водоснабжения» нарушают законодательство РФ в разных сферах, включая основной закон РФ – Конституцию РФ», - говорится в их жалобах. Но, судя по всему, с Конституцией мало кто знаком. В ином случае с людьми бы так никогда не поступили, считают в поселке. 
Напомним, о ситуации редакция рассказывала 17 ноября текущего года в материале «Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской области». 

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