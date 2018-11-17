«Концессии водоснабжения» в одночасье оставили без воды жителей поселка Волгоградской области





Десятки домовладений в поселке Кирова «Новостройка» Светлоярского района Волгоградской области, в которых проживает более 100 семей, остались «на сухом пайке»: без предупреждения им отключили питьевую воду, отрезав трубопровод. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, до 2015 года поставщиком холодного водоснабжения был Красноармейский водоканал. С 2015 года поставщик поменялся на ООО «Концессии водоснабжения». Но договор перезаключения с новой компанией произведен не был, также не были проведены никакие технические работы по подключению к новому трубопроводу, - утверждают селяне. Холодная вода поставлялась им по «старому» трубопроводу.

Люди писали письма в местную администрацию, «Концессии водоснабжения» и в МУП ЖКХ «Кировское КХ» с просьбой объяснить, что их ждет. Однако администрация поселка, судя по их ответу, оказалась вообще не в курсе дела, директор МУП ЖКХ «Кировское КХ» отвечал, цитируем, что «в настоящее время вы являетесь абонентами ООО «Концессии водоснабжения», поэтому по вопросу отключения и сроках отключения водоснабжения вам необходимо обращаться в их адрес». А когда стали звонить в ООО «Концессии водоснабжения, их тоже «отфутболили», заявив, что теперь водой их будет обеспечивать МУП ЖКХ «Кировское КХ», так что «все вопросы туда».

И вот теперь поселок остался без питьевой воды. Люди убеждены, что действия ООО «Концессии водоснабжения» противоречат закону, нарушают права прав граждан-потребителей на получение коммунальных услуг, необходимых для жизни. «В каждом доме проживают маленькие дети и пожилые люди. Оплата за холодное водоснабжение нами производилась в полном объеме. Задолженности по оплате не имеется. При этом подключение к другому альтернативному поставщику услуг является технически затруднительным и финансово затратным занятием. У нас нет средств для поиска и подключения к альтернативным источникам коммунального ресурса, тем более в холодное время года», - говорится в обращениях селян, которые они направляют в прокуратуру Светлоярского района, жилинспекцию и УФАС по Волгоградской области.

Люди обвиняют компанию в самоуправстве, ссылаются на определение Конституционного Суда России, согласно которому «одностороннее расторжение ресурсоснабжающей организацией договора энергоснабжения (теплоснабжения), являющегося публичным договором, действующим законодательством не предусмотрено». Кроме того, согласно постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», односторонний отказ ресурсоснабжающей организации от исполнения обязательств в условиях, когда абонент является добросовестным (своевременно производит оплату потребленного ресурса), также незаконен. «Действия ресурсоснабжающей организации в этом случае следует рассматривать как навязывание заключения договора на невыгодных для абонента условиях с позиции силы и угрозы, что является недопустимым. Считаем, что действия ООО «Концессии водоснабжения» нарушают законодательство РФ в разных сферах, включая основной закон РФ – Конституцию РФ», - говорится в жалобах.

Жители «Новостройки» просят провести проверку деятельности поставщика услуг ООО «Концессии водоснабжения» по факту расторжения в одностороннем порядке договора на поставку холодного водоснабжения и водоотведения, привлечь компанию к ответственности за грубое нарушение законодательства Российской Федерации и обязать возобновить подачу воды в их дома.



