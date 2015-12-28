Общество

Начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Гребенюк: Дом №47 по ул.Космонавтов будет снесен путем направленного взрыва

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Общество 28.12.2015 13:10
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28.12.2015 13:10


Дом №47 по улице Космонавтов будет снесен путем направленного взрыва. Об этом журналистам, -  сообщает ИА «Высота 102»,  - заявил начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк после заседания оперативного штаба. Это самый оптимальный вариант - безопасный  и практически бесшумный, - добавил Гребенюк. По его словам, одной из ближайших задач является поиск женщины, которая находится под завалами. В ближайшие сутки планируется  провести заключительные работы по ее поиску. 
В настоящее время работы проводятся на уровне 6-7 этажей, работает тяжелая техника, снесены конструкции с верхних этажей дома. Накануне жители 81 квартиры завершили вывоз оставшегося имущества. 

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