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Общество

Волгоградские производители холодильного оборудования делают ставку на импортозамещение

Общество 20.10.2026 12:15
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20.10.2026 12:15


Минпромторг в программе импортозамещения по экологическому машиностроению отметил потребность отрасли в холодильных компрессорах, теплообменниках и насосах. Правительство готово поддерживать машиностроителей субсидиями, грантами и льготными кредитами Фонда развития промышленности.

В Волгоградской области производители холодильного оборудования ориентируются на запросы пищевых производств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сайта www.sklad-generator.ru, в ответ на заявки регионе разработали собственные плиточные морозильные аппараты для рыбопереработки, льдоаккумуляторы для молокозаводов и систем кондиционирования торговых центров. Волгоградское холодильное оборудование для общепита поставляется не только по России, но и за рубеж.

Для оснащения промышленных охлаждающих установок местные предприятия закупают комплектующие у российских поставщиков из других регионов — такое сотрудничество обеспечивает максимальное импортозамещение рабочих узлов и гарантирует заказчикам полноценное техобслуживание и модернизацию оборудования.

В качестве примера приводится столичная ГК «ЭнергоПроф», поставившая для нужд одного из волгоградских производителей холодильных установок модульную насосную станцию. Техника поддерживает круглосуточную циркуляцию хладоносителя; поставщик выполнил проектирование, сборку и установку модульной станции на объекте. Блок-контейнер ПБК-5 изготовлен производственным цехом компании, в нём установлены два центробежных насоса и теплообменник, оборудование доставлено заказчику в полной заводской готовности.

 

Фото: ООО «ГК ЭНЕРГОПРОФ».

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