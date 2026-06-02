Волгоградцам разрешили аннулировать биометрические данные





С 1 июня волгоградцы, как и все россияне, получили право отозвать ранее выданное разрешение на использование биометрических данных – изображение лица и запись голоса. Также новые правила позволяют остановить дальнейшую обработку биометрии.

Биометрические данные, напомним, используются для доступа к цифровым сервисам, оформления банковских продуктов и подтверждения операций. Чтобы оформить отказ на разрешение использования изображения лица и запись голоса, надо обратиться с соответствующим заявлением в МФЦ. Удалить пласт такой информации можно и через Госуслуги.



