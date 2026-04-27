Под Ростовом инспекторы ДПС спасли водителя с инфарктом





В Сальском районе Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции спасли местного жителя с признаками инфаркта миокарда. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел на улице Трактовой в городе Сальске.

Лейтенант полиции Владислав Шипетин и старший лейтенант полиции Алексей Сухомлинов заметили автомобиль, который резко остановился посередине дороги. Из машины выбежала девушка, которая сообщила, что ее отцу стало резко плохо.

Полицейские пересадили мужчину в служебный автомобиль и доставили в городскую больницу. Врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Благодаря своевременным действиям сотрудников ГАИ ростовчанину была оказана необходимая медицинская помощь.