Соцфонд оплатил волгоградкам 8793 родовых сертификата

Такие данные сообщили в волгоградском отделении организации. Сертификаты были выданы в 2026 году. В Соцфонде напомнили, что родовый сертификат — это электронный документ, который позволяет бесплатно получать качественную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. Сертификат дает возможность беременной женщине выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать.