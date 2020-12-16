Краснослободск под Волгоградом возглавил новый единоросс





Новым главой Краснослободска стал 36-летний Николай Семилетов: его избрали местные депутаты накануне. Как сообщает ИА "Высота102", кандидатура прежнего руководителя поселения Владимира Суркова, который неоднократно становился "героем" многочисленных публикаций ИА "Высота 102", не рассматривалась. Что касается Семилетова, то о нем известно, что он закончил Волгоградский государственный педагогический университет, до назначения на сегодняшнюю должность возглавлял МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск».

Отметим, что конкурсная комиссия полностью состояла из представителей партии «Единая Россия» и выбор у нее был небогатый. Из трех кандидатов, заявлявшихся на вакантный пост, до последнего рубежа дошли только двое. А в день назначения один и вовсе упростил выбор депутатам, указав, что у него уже есть место работы. Поэтому попросил поддержать кандидатуру Семилетова, что и было сделано.

Теперь жители Краснослободска пребывают в ожидании больших перемен и смотрят на нового главу с надеждой на лучшее.



