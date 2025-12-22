



В Волгограде работники Дзержинского районного суда Волгограда подарили праздник маленьким пациентам детского отделения Волгоградского областного онкологического диспансера. Как рассказали в пресс-службе суда, детям были вручены множество игрушек, книг и сладостей.

–Чтобы создать праздничное настроение и поддержать детей во время лечения судьи передали развивающие игры, наборы для творчества, современные игрушки, конструкторы, книги, мягкие игрушки, а также сладкие новогодние подарки и фрукты – всё, что может порадовать ребенка и отвлечь от тяжелых будней в больнице, – пояснили в пресс-службе суда.

Также в пресс-службе подчеркнули, что помощь и поддержка детям является главным человеческим долгом, особенно это важно в канун Нового года и Рождества.