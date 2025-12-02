Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика Шестеля





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил в телефонном разговоре со знаменательной датой именитого земляка — участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина региона Виктора Федоровича Шестеля.

Виктор Федорович Шестель родился 2 декабря 1925 года в поселке Коритное Могилевской области Белорусской ССР. В 1944-м был призван в армию, принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши, взятии Берлина.

После войны Виктор Шестель окончил Рязанское автомобильное училище, проходил службу в Прибалтийском военном округе, Северо-Кавказском военном округе, в Германии. Закончил службу в звании полковника.

Уволившись из Вооруженных Сил, с 1975 года работал в Волгоградском государственном политехническом институте, вел активную общественную работу.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другими.