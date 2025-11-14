Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛА





14 ноября Минобороны России сообщило подробности ночной атаки беспилотников. По данным военных, дежурными расчётами ПВО был отражён налёт БПЛА на Волгоградскую область.

- Дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, в целом, прошедшая атака затронула 10 регионов России, а также акваторию Чёрного моря. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Саратовской области – 45 объектов. Ещё 19 беспилотников сбиты над Крымом, 4 7 над Ростовской, 4 – над Белгородской, 3 – над Тамбовской, 2 – над Брянской области, по 1 над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями, а также 59 над акваторией Черного моря.

Напомним, ранее налёт на Волгоградскую область прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По информации руководителя, благодаря военным удалось избежать повреждения гражданской инфраструктуры и жертв. Удар был отражён.