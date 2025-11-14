Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую область





В ночь с 13 на 14 ноября Волгоградская область подверглась очередному налёту БПЛА. Несмотря на сильный туман и плохую видимость, смертоносные аппараты ВСУ вновь попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры региона. По информации губернатора Андрея Бочарова, атака была успешно отбита дежурными расчётами ПВО.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, перебоев с электроснабжением нет. Повреждений жилых строений и пострадавших нет, — подчеркнул глава региона.

Напомним, атака на регион началась накануне вечером. 13 ноября в 20:50 Росавиация объявила о введении плана «Ковёр» в аэропорту Волгограда. Одновременно стало известно о предупреждении от РСЧС об опасности атаки БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»