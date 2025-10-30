Новый семейный МФЦ откроют в Волжском в 2026 году





В следующем году в Волжском заработает новый многофункциональный комплекс социальной помощи семьям. Для удобства горожан профильные подразделения городского центра соцобслуживания, которые в настоящее время располагаются по пяти адресам, переедут в одно здание на улице Оломоуцкой. Здесь же заработает в режиме «одного окна» единое пространство по оказанию социальной помощи семьям.

Как пояснили в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, базой для многофункционального комплекса станут здание и территория филиала Волгоградского областного специализированного дома ребенка. В последнее время большая часть этого учреждения не использовалась в связи с тем, что большинство детей устраивается в семьи.

После перевода 13 воспитанников, для которых уже созданы все условия в головном учреждении в Волгограде, помещения продолжат использоваться для оказания социальной помощи и станут базой для всех подразделений Волжского центра социального обслуживания - отделения психолого-педагогической помощи, службы социального сопровождения, социальных нянь, кризисной семейной медиации.

Также здесь откроют семейный многофункциональный центр — первый в городе и один из крупнейших в регионе, оснащенный специальным оборудованием. Его инфраструктура будет включать службы первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, оказания соцуслуг и организации социального сопровождения. Сотрудникам волжского филиала предложат варианты трудоустройства в других учреждениях системы соцзащиты.

Напомним, в Волгограде с 2022 года уже открыты шесть таких центров на базе госучреждений и НКО. Практика региона по созданию семейных МФЦ неоднократно отмечалась на федеральном уровне. Всего в Волгоградской области функционируют 56 различных соцучреждений для несовершеннолетних. В регионе практически решена проблема социального сиротства: 94% несовершеннолетних, ранее пребывавших в соцучреждениях, устроены в семьи.

К слову, в этом году в регионе прошел окружной форум «Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства» под руководством Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. На форуме были представлены лучшие практики по работе с семьями, в том числе изучался опыт Волгоградской области.

